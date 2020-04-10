Названы новые опции бюджетной модели Chevrolet Cruze

Сегодня, 10:13

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Названы новые опции бюджетной модели Chevrolet Cruze
Автомобиль Chevrolet Monza

В Китае начались продажи автомобиля Chevrolet Monza. Этот бюджетный вариант в скором времени может появиться и в России. Американская компания General Motors сообщила о старте продаж обновлённого седана Chevrolet Cruze. Главные изменения коснулись внешнего оформления, появились новые опции и дополнительные комплектующие.

Новый автомобиль получил два новых цвета для кузова и декоративные, исполненные из пластика накладки. Также, в салоне появились новые материалы отделки. Спортивные модели Monza RS и Redline получили новые решётки на радиаторы, боковые зеркала, а также литые, окрашенные в глянцевый чёрный цвет диски. Салон внутри создан на основе экокожи. На рулевом колесе и на селекторе КПП имеется контрастная прострочка.

В автомобиле Chevrolet Monza Redline установлен 1,5 л 114-сильный атмосферный двигатель. В модели RS - это 1,4 л турбодвигатель с 150 лошадиными силами. Оба автомобиля будут работать либо от 6-ступенчатой автоматической КПП, либо от МКПП.

Отечественные эксперты уверяют, что модель Cruze не приедет в Россию, а вот из Китая перекочевать может бюджетное авто Monza или Onix. Последние машины планируют запустить на узбекском предприятии UzAuto Motors. Новый Chevrolet Monza 2021 года стоит в Поднебесной от 83 900 до 117 900 юаней. В переводе на наши деньги, это примерно 879-1,235 тыс. рублей.

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