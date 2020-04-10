Илон Маск раскрыл многолетнюю тайну электрокаров Tesla

Глава американской компании Tesla Илон Маск раскрыл один из секретов, который не давал покоя многим экспертам и владельцам автомобиля модели Model 3. В своём обращении он рассказал о миниатюрной видеокамере. Она встроена в крепление зеркала заднего вида. О её предназначении было много споров, порождавших множество теорий и версий. И теперь секрет раскрывает сам Илон Маск. Делает он это с помощью странички в социальной сети.

Согласно высказыванию главы американского бренда Tesla, эта камера использовалась как дополнительная защита от вандалов в автомобилях Robotaxi. Если своими хулиганскими выходками пассажир пытался причинить вред электромобилю, камера фиксировала его намерения или действия. После этого информация и видеоматериалы можно было представить в суде, чтобы притянуть ответчика к материальной ответственности.

Ранее сообщалось, что проект Robotaxi будет запущен уже в этом году. Он подразумевает возможность сдачи в аренду автомобилей Tesla их владельцами. При этом сервис будет предоставлять услуги по прокату беспилотных авто.