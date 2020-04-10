Что происходит с электромобилем, когда у него заканчивается заряд батареи

Электромобили постепенно становятся самыми популярными транспортными средствами на мировом рынке. Каждый такой автомобиль имеет собственный показатель запаса хода на одном заряде. Этот показатель заявляет сам производитель. Проведённые исследования доказали, что этот параметр, заявленный в паспорте, значительно больше, чем в реальности. Погрешность составляет примерно такой же процент, как у транспортных средств с дизельным двигателем. В связи с этим многие владельцы задумываются о том, что же на самом деле происходит с электромобилем, когда запас заряда начинает снижаться или вовсе пропадает.

На отечественном рынке современные электрические авто появляются постепенно. Их популярность растёт очень медленно. Причиной такой ситуации считают отсутствие необходимой инфраструктуры, позволяющей обслуживать электрокар. Тем не менее наибольшей популярностью пользуются следующие производители: Nissan, Jaguar, Mersedes, Audi, KIA и Tesla.

Все вышеуказанные модели транспортных средств во время поездки ведут себя одинаково при снижении заряда батареи. Когда этот показатель опускается до 10%, на приборной панели загорается индикатор. Он предупреждает водителя о необходимости проведения зарядки.

Когда до полной разрядки остаётся всего несколько километров, электромобиль переходит в режим энергосбережения. В этот момент наблюдается частичное снижение мощности. Двигатель перестаёт работать как прежде. Такая предосторожность создаётся на производстве, чтобы сэкономить запас хода.

Когда запас энергии подходит к концу, в автомобиле блокируется двигатель. На приборной панели появляется уведомление о полной остановке до момента подключения зарядки. Во избежание аварийной ситуации водителю необходимо успеть припарковать транспортное средство и попытаться зарядить аккумулятор хотя бы до половины.

Если зарядить авто не получается, его можно самостоятельно толкать до места подзарядки. Эта процедура разнится в каждой модели. Например, в Tesla предусмотрен специальный режим. В автомобилях KIA и Jaguar она выполняется без каких-либо ограничений. А Nissan толкать можно лишь в том случае, если кто-то находится в салоне.

Буксировка негативно влияет на состояние двигателя, сообщает Car.ru. Поэтому производители рекомендуют отказаться от этой затеи, если поблизости есть пункт подзарядки.

В связи с таким выводом экспертов рекомендуют знать, хотя бы примерно, запас хода электромобиля, чтобы избежать нежелательных последствий во время поездки. Так как в паспорте данные указаны неточно, узнать эти показатели можно только экспериментальным путём.