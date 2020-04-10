Названы критерии, по которым будут выбирать авто через 15 лет

На сайте "Automobil Industrie" появилась информация о характеристиках авто, на которые будет обращать внимание покупатель спустя 15 лет.

На сегодняшний день покупателей интересует при выборе автомобиля технические данные и электроника. Уже на втором месте расположен критерий комфорта, цены и типа кузова.

По мнению экспертов, которые провели свои исследования расспрашивая сотрудников автопрома, через 15 лет эти характеристики перестанут что-либо значит для потенциального покупателя.

Спустя три пятилетки, по мнению экспертов, в 27,9% случаев влияние на выбор транспортных средств будет оказывать стоимость. В 24,7% - наличие возможности автоматически тормозить, в 22,3% - тип двигателя. Всего в 9,7% случаев будут учитывать надёжность автомобиля, а на внешний вид будут обращать внимание только 2% покупателей.

Нынешние владельцы машин также были опрошены специалистами. В 26,7% случаев они будут обращать внимание на силовой агрегат. На втором месте оказалась цена транспортного средства с показателем в 22,7%. Надёжность приобретаемого автомобиля заняла третье место с 18,2%. Возможность автоматического пилотирования интересует только 12% опрошенных владельцев.

Данный опрос был проведён экспертами из Германии.