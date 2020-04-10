Названы критерии, по которым будут выбирать авто через 15 лет

Сегодня, 10:30

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Названы критерии, по которым будут выбирать авто через 15 лет
На сайте "Automobil Industrie" появилась информация о характеристиках авто, на которые будет обращать внимание покупатель спустя 15 лет. 
На сегодняшний день покупателей интересует при выборе автомобиля технические данные и электроника. Уже на втором месте расположен критерий комфорта, цены и типа кузова. 
По мнению экспертов, которые провели свои исследования расспрашивая сотрудников автопрома, через 15 лет эти характеристики перестанут что-либо значит для потенциального покупателя. 
Спустя три пятилетки, по мнению экспертов, в 27,9% случаев влияние на выбор транспортных средств будет оказывать стоимость. В 24,7% - наличие возможности автоматически тормозить, в 22,3% - тип двигателя. Всего в 9,7% случаев будут учитывать надёжность автомобиля, а на внешний вид будут обращать внимание только 2% покупателей. 
Нынешние владельцы машин также были опрошены специалистами. В 26,7% случаев они будут обращать внимание на силовой агрегат. На втором месте оказалась цена транспортного средства с показателем в 22,7%. Надёжность приобретаемого автомобиля заняла третье место с 18,2%. Возможность автоматического пилотирования интересует только 12% опрошенных владельцев. 
Данный опрос был проведён экспертами из Германии. 
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