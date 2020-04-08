Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис

Известный эксперт в сфере продаж автомобилей, Игорь Моржаретто рассказал, что делать россиянам, которые решили приобрести транспортно средство во время кризиса вызванного коронавирусом. Он сообщает, что роковую ошибку можно допустить неправильно выбрав базовую комплектацию и модель. Мнение эксперта было опубликовано информационным агентством ТАСС.

Советы сводятся к тому, что из-за кризиса, как продавец, так и покупатель могут наделать много ошибок. Игорь Моржаретто, рекомендует сразу понять для себя, что машина мечты и автомобиль, приобретаемый в кризис - два абсолютно разных понятия. Соответственно, покупка нового транспортного средства это вложение средств, антикризисная мера.

При выборе модели, в первую очередь следует рассматривать соотношение цены и качества. Приобретать авто следует исходя из собственных финансовых возможностей. Поэтому, выбирая комплектацию, экономить нельзя. Следует отказаться от предложения приобрести автомобиль без подушек безопасности, кондиционера и прочих важного функционала.

Эксперт уверяет что, чем популярнее и премиальнее марка, тем больше придётся заплатить. Спустя год автомобиль может потерять десятую часть своей первичной стоимости. Потери вложенных средств будут немаленькими. Поэтому стоит тщательно продумать свои действия.