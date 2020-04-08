Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис

Сегодня, 09:56

0

Image 16+
Эксперт рассказал, как не ошибиться с покупкой автомобиля в кризис
Покупка нового автомобиля

Известный эксперт в сфере продаж автомобилей, Игорь Моржаретто рассказал, что делать россиянам, которые решили приобрести транспортно средство во время кризиса вызванного коронавирусом. Он сообщает, что роковую ошибку можно допустить неправильно выбрав базовую комплектацию и модель. Мнение эксперта было опубликовано информационным агентством ТАСС.

Советы сводятся к тому, что из-за кризиса, как продавец, так и покупатель могут наделать много ошибок. Игорь Моржаретто, рекомендует сразу понять для себя, что машина мечты и автомобиль, приобретаемый в кризис - два абсолютно разных понятия. Соответственно, покупка нового транспортного средства это вложение средств, антикризисная мера.

При выборе модели, в первую очередь следует рассматривать соотношение цены и качества. Приобретать авто следует исходя из собственных финансовых возможностей. Поэтому, выбирая комплектацию, экономить нельзя. Следует отказаться от предложения приобрести автомобиль без подушек безопасности, кондиционера и прочих важного функционала.

Эксперт уверяет что, чем популярнее и премиальнее марка, тем больше придётся заплатить. Спустя год автомобиль может потерять десятую часть своей первичной стоимости. Потери вложенных средств будут немаленькими. Поэтому стоит тщательно продумать свои действия.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы стили вождения, которые ухудшают состояние автомобиля

Вчера, 15:14

Названы имена новых моделей «АвтоВАЗа»

Вчера, 13:27

Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Вчера, 10:15

Названы 5 автопроизводителей с нержавеющими автомобилями

8-04-2020, 13:59

Представлена таблица транспортного налога по регионам на 2020 год

8-04-2020, 10:58

В Сети появились изображения преемника легендарной «Нивы»

5-04-2020, 12:09

«Автостат» назвал лучший автомобиль для покупки в кризис

4-04-2020, 14:47

«АвтоВАЗ» с 1 апреля поднял цены на все автомобили Lada

1-04-2020, 16:26

Китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

31-03-2020, 09:16

50% российских автосалонов могут обанкротиться из-за кризиса

30-03-2020, 19:12

«АвтоВАЗ» в условиях пандемии до 80 процентов краш-тестов проводит виртуально

30-03-2020, 16:14

Специалисты дали рекомендации по профилактике топливной система автомобиля

28-03-2020, 20:18

УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»

28-03-2020, 11:57

Renault приостанавливает сборку своих автомобилей в России

27-03-2020, 17:51

Volkswagen приостанавливает производство автомобилей в России

25-03-2020, 13:52

В России резко упал спрос на новые автомобили

24-03-2020, 11:35

Кризис россиян заставит пересесть на отечественные автомобили

23-03-2020, 13:39

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

21-03-2020, 18:16

АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

20-03-2020, 11:19

В России стартовали продажи «заряженного» Audi S8

18-03-2020, 10:04

Комментировать

  • и, в чем смысл экспертного мнения!!!!
Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров