Названы стили вождения, которые ухудшают состояние автомобиля

Специалисты, представляющие интернет-издательство iReactor, сообщают, что некоторые стили вождения автомобиля могут привести к быстрому изнашиванию некоторых деталей. Согласно предоставленной информации, проблемы может вызвать как быстрая, так и спокойная езда. Если управлять машиной слишком агрессивно, владелец будет вынужден чаще менять тормозные колодки и колёсные диски. Вызвано это тем, что после быстрого старта, особенно в городских условиях, приходится совершать резкое торможение. Помимо системы тормозов, страдает коробка передач, особенно если это АКПП. Также, придётся часто менять резину.

Если же манера езды водителя слишком спокойная, зачастую это как максимум 2000 оборотов на тахометре, то в автомобиле начинает скапливаться нагар. Избавиться от него просто. Необходимо всего лишь сжечь его, повысив обороты до 4-5 тыс.