Китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

Сегодня, 09:16

Ольга Громова

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Китайскую копию Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

Китайский бренд Hengtian готовит к выходу свой собственный внедорожник - Hengtian L4600. Фотографии автомобиля были представлены еще до дебюта. Взглянув на них, эксперты сразу же уловили сходство с Toyota Land Cruiser 200. Уверенность укрепилась еще больше после того, как Hengtian L4600 показали на видео - новинка недавно попала в объектив камеры инсайдера.

Судя по кадрам, внешний вид полностью идентичен японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser 200. Но все же Hengtian L4600 более усовершенствованная копия. Как отмечает «Мотор.Ру», у «китайца» крупнее экран системы мультимедиа, больше дерева, а в обивке кресел, панели и дверных карт использована натуральная кожа.

По размерам Hengtian L4600 также превосходит Land Cruiser 200: длина 5239 мм, ширина — 2026 мм, высота — 1932 мм, а колесная база 2950 мм.

Перспективы нового чуда китайского автопрома будут зависеть от цены. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что он будет в разы дешевле прославленного «японца». По слухам, Hengtian L4600 будет стоить у дилеров порядка 2,7 миллионов рублей, тогда как за Toyota Land Cruiser 200 надо выложить не менее 8,5 миллионов.

Пока нет точных сведений о дате презентации. Дебютировать новинка должна была на моторшоу в Пекине. Но он из-за пандемии коронавируса отменился. Вероятно, китайский производитель решится на онлайн-презентацию своего внедорожника.

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