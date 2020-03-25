Специалисты дали рекомендации по профилактике топливной система автомобиля

Топливная система в интенсивно эксплуатируемых автомобилях подвержена накоплению загрязнений. Это особенно актуально, когда топливо низкого качества заправляется и применяется как к бензину, так и к дизельному топливу. После длительного использования форсунки могут забиться, что приведет к проблемам с двигателем. Когда и как очистить топливную систему, чтобы устранить эту проблему? Следует помнить, что обмануть время невозможно, и износ наверняка рано или поздно наступит. Однако, заботясь о надлежащем техническом состоянии топливной системы, этот момент может быть значительно задержан. Специалисты тех.центра DEFORS (https://defors.ru) дали некоторые рекомендации по поддержанию топливно системы в рабочем состоянии.

Помните о профилактике!

Основным элементом профилактики является регулярная заправка качественным бензином, который не содержит примесей. Лучшее решение - использовать доверенные заправочные станции, качество которых подтверждено сертификатами. Некоторые водители также хвалят использование препаратов, которые добавляются в бак примерно каждые 15 000 километров. Они не заменят механика, но они определенно могут продлить содержание инжекторов и форсунок в хорошем состоянии.

Особенности препаратов, добавляемых в топливо:

очистка - всей системы, от бака цилиндра двигателя, через фильтр, топливный насос, форсунки.

- всей системы, от бака цилиндра двигателя, через фильтр, топливный насос, форсунки. смазка - особенно важно для систем Common Rail

Присадки для очистки топливной системы доливается в зависимости от используемого топлива: бензин, дизельное топливо или бензин и СНГ. Они способны удалять даже стойкие загрязнения, углеродистые отложения и отложения, которые накапливаются во время ежедневной эксплуатации автомобиля.

Когда и как чистить?

Профессиональная чистка топливной системы механиком имеет совершенно другой подход и не ограничивается добавлением правильной присадки в бак. Профессиональный способ заключается в использовании устройств для очистки системы впрыска и впуска. В инновационных автомобильных мастерских или тех.сервисах вы также можете встретить ультразвуковой метод.

Самым большим преимуществом этого типа оборудования является отсутствие необходимости разбирать двигатель. Благодаря этому весь процесс будет намного безопаснее для автомобиля и, прежде всего, быстрее. Комплексная очистка топливной системы должна быть проведена, как только будут замечены нарушения в работе двигателя. Обычно это происходит примерно каждые 60000 километров. Однако бывает, что этот промежуток намного короче. Это относится к сильно истощенным транспортным средствам, которые заправляли некачественным топливом. Регулярный уход за инжекторами и форсунками помогает поддерживать полную эффективность двигателя в течение многих лет. Периодическая очистка топливной системы рекомендуется особенно для автомобилей, "оснащенных" установками для сжиженного нефтяного газа, поскольку двигатель, работающий на газе, вызывает в результате высокой температуры горение бензиновых форсунок, а топливо, протекающее через него, не может их достаточно охладить. Поэтому рекомендуется периодически запускать на бензине (для запуска форсунок) и вызывать автоматическую очистку, или посещать мастерскую для профессиональной регенерации топливной системы.