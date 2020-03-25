УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»

Сегодня, 11:57

Ольга Громова

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УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»

Бортовой УАЗ 330365, который в народе называется не иначе, как «Головастик» или «Буханка», с подачи нижегородской компании «Завод автофургонов» (ЗАФ) превращен Ульяновским автозаводом в компактный самосвал. Об этом, как сообщает издание Что происходит, передает пресс-служба лидера отечественного автопрома.

Кузов авто, грузоподъемность которого всего одна тонна, оснащен 4-секционным гидроцилиндром и 12-вольтовой гидравлической станцией. Управление подъемом возможно посредством проводного выносного пульта в кабине. Сообщается, что максимальный угол наклона - 45 градусов. Конструкцией с целью фиксации платформы предусмотрено наличие механического упора.

К слову, платформу оставили прежней, только пол закрыли листовой сталью.

Габариты кузова: 2,7 метров в длину и 1,9 метра - в ширину. Теперь уже у самосвала 2,7-литровый ЗМЗ, мощность которого равна 112 лошадиным силам.

В пресс-службе сообщили, что первая партия «головастиков» с самосвалом уже отгружена клиентам. В планах производителя выпуск самосвала на базе УАЗ «Профи».

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