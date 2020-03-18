АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

1278 автомобилей Lada Xray АвтоВАЗ отзывают для того, чтобы устранить возможный дефект жгута приборной панели. Об этом сообщает Росстандар. Что может произойти вследствие неправильной трассировки ни автопроизводитель, ни Росстандарт не уточнили, пишет РГ .

Отозваны будут автомобили Lada Xray, которые проданы с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Ознакомиться с перечнем автомобилей, которые отзываются производителем, можно на сайте Росстандарта. Там размещены VIN-номера этих транспортных средств. Как объяснил производитель, у автомобилей будут проверять трассировку жгута приборной панели. Если возникнет необходимость, ее закрепят. За устранение дефекта платить владелец автомобиля не будет.

Владельцы автомобилей, которые отзываются, должны связаться с ближайшим дилерским центром. После чего будет назначено время, когда необходимо будет привезти машину для устранения дефекта.

Lada Xray выпускается с моторами мощностью в 106 и 122 л.с. Его ценник стартует в России от 619 900 рублей. Стоит отметить, что ранее АвтоВАЗ объявил об отзыве трех моделей: Vesta, Xray и Largus. Будет отозвано более чем 12 тыс. этих автомобилей, поскольку у них может быть дефект обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.