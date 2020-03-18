АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

Сегодня, 11:19

Анна Лисова

0

Image 16+
АвтоВАЗ отзывает более тысячи Lada Xray

1278 автомобилей Lada Xray АвтоВАЗ отзывают для того, чтобы устранить возможный дефект жгута приборной панели. Об этом сообщает Росстандар. Что может произойти вследствие неправильной трассировки ни автопроизводитель, ни Росстандарт не уточнили, пишет РГ.

Отозваны будут автомобили Lada Xray, которые проданы с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Ознакомиться с перечнем автомобилей, которые отзываются производителем, можно на сайте Росстандарта. Там размещены VIN-номера этих транспортных средств. Как объяснил производитель, у автомобилей будут проверять трассировку жгута приборной панели. Если возникнет необходимость, ее закрепят. За устранение дефекта платить владелец автомобиля не будет. 

Владельцы автомобилей, которые отзываются, должны связаться с ближайшим дилерским центром. После чего будет назначено время, когда необходимо будет привезти машину для устранения дефекта. 

Lada Xray выпускается с моторами мощностью в 106 и 122 л.с. Его ценник стартует в России от 619 900 рублей. Стоит отметить, что ранее АвтоВАЗ объявил об отзыве трех моделей: Vesta, Xray и Largus. Будет отозвано более чем 12 тыс. этих автомобилей, поскольку у них может быть дефект обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В России стартовали продажи «заряженного» Audi S8

18-03-2020, 10:04

Сформирован топ-10 самых доступных хэтчбеков российского рынка

17-03-2020, 12:58

В России на рынок вышла спортивная версия кроссовера Hyundai Tucson

16-03-2020, 17:06

Названы модели авто, которые подорожают в России уже в апреле

14-03-2020, 09:46

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблемных тормозов

13-03-2020, 23:26

Автомобили в России подорожают на 10% из-за ослабления рубля

12-03-2020, 17:09

Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России

12-03-2020, 13:21

Цены на автомобили могут вырасти на 10%

11-03-2020, 16:03

Стали известны цены на кроссовер Geely Coolray

10-03-2020, 11:17

Стартовала серийная сборка LADA XRay Cross Instinct

7-03-2020, 12:04

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

7-03-2020, 09:17

В России уже появился внедорожник Haval H5

6-03-2020, 15:37

Машины в России будут оповещать водителя о нарушении ПДД

5-03-2020, 15:38

Французская компания разработала аккумулятор на колесах для электрокаров

5-03-2020, 08:50

Составлен рейтинг лучших на российском вторичном рынке семейных автомобилей

1-03-2020, 19:52

УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

28-02-2020, 14:51

С 1 марта в России заработает ГОСТ на раритетные автомобили

28-02-2020, 10:39

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году

28-02-2020, 08:55

Volkswagen презентовал новое поколение Golf GTI

27-02-2020, 12:56

Представлен новый Volkswagen Polo для России

26-02-2020, 10:58

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров