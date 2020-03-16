В России стартовали продажи «заряженного» Audi S8

Сегодня, 10:04

Анна Лисова

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В России стартовали продажи «заряженного» Audi S8

В России уже можно заказать новую «заряженную» версию флагманского седана Audi S8. Он существенно отличается от более скромных модификаций. Он получил новый бампер, который дизайнеры решили декорировать алюминиевыми элементами. Корпус внешних зеркал этого автомобиля имеет серебристый цвет, а также оснащен четырьмя выхлопными патрубками овальной формы. При оформлении салона Audi S8 используется кожа Valcona или Unikat, пишет РГ.

Что же касается мотора, то Audi S8 получил «битурбовосьмерку». Такой же мотор стоит на Porsche Panamera и Bentley Continental GT V8. Этот двигатель имеет мощность в 571 л.с. Audi S8 – полноприводный автомобиль, оснащенный 8-диапазонным «автоматом». Флагманский седан может набрать первую сотню лишь за 3,8 секунды. Разработчики установили на нем ограничитель скорости на отметке в 250 км/ч.

Стоит отметить, что в стандартной комплектации Audi S8 уже предусмотрена активная электромеханическая подвеска AI active suspension, которая имеет функцию прогнозирования и дополнена системой активного контроля крена, что позволяет снизить колебания кузова при разгоне и торможении.

Конечно же, в салоне предусмотрено множество опций для удобства водителя и пассажиров. Заказать самый дешевый Audi S8 в России можно по цене в 10 290 000 рублей. 

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