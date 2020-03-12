Названы модели авто, которые подорожают в России уже в апреле

Падение курса рубля спровоцировало рост цен на новые автомобили, представленные на российском рынке.

Эксперты отмечают, что ценник новых автомобилей на российском рынке вырастет на 5% уже в апреле. До завершения года, по прогнозам аналитиков, скачек цен может составить 15%.

Стоит отметить, что на российских заводах собирается до 95% новых автомобилей, реализуемых в стране. Сейчас уровень локализации производства достигает 50%. Поэтому зачастую около половины стоимости новой легковушки, собранной в России, привязано к иностранной валюте.

Повышение цен негативно скажется на уровне продаж, уверены эксперты. Они прогнозируют снижение рынка новых автомобилей по итогам года на 9%.

Наиболее заметным будет подорожание импортируемых моделей. Это японские Toyota (Land Cruiser 200, Highlander, Corolla), Suzuki (SX4, Vitara), Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3, германский Volkswagen (Passat, Amarok), чешская Skoda Superb, южнокорейская Kia (Soul, Picanto). Ценник Lada (АвтоВАЗ) и УАЗ вырастет не так заметно.

Еще одним негативным моментом повышения курса доллара может быть и то, что компании решат перенести запуск новых моделей на российском рынке.