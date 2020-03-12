«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблемных тормозов

Росстандарт сообщает о согласовании программы по проведению отзыва 12 192 автомобилей Lada Xray Largus и Vesta, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время. Под отзыв подпадают автомобили с VIN-кодами согласно приложению в разделе «Документы».

Программа по отзыву осуществляется в рамках проверки работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Представители «АвтоВАЗ» уведомляют владельцев автомобилей о проведении отзыва путем рассылки писем или по телефону, пишет Росстандарт . Владельцам необходимо предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Однако автолюбители могут самостоятельно определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем. Также это можно сделать с помощью сервиса на сайте Auto.ru.

В ходе ремонта на всех авто будет заменен обратный клапан вакуумного усилителя тормоза. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.