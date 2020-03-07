Цены на автомобили могут вырасти на 10%

Падение рубля может вызвать подорожание новых автомобилей до 10%. Подорожание, по единодушному мнению экспертов ТАСС, будет идти плавно. Эксперты не исключают ажиотаж в ближайшие месяцы: покупатели будут стараться купить автомобили по старым ценам.

В ближайшие недели производители не будут поднимать цены, но уже заглядывают в будущее, и оценивают грядущее подорожание примерно на 5-10%.

Один из экспертов заметил, что если рубль "устаканится" на отметке 69, то можно считать, что автомобили подорожают примерно на 10% (ТАСС ).

По мнению директора рейтингового агентства АКРА, которое ранее предсказало подорожание всех импортных товаров, автомобили могут подорожать примерно на 5%.

В аналитической группе Автостат считают, что в марте-апреле возможен ажиотаж, так как люди поймут, что далее будет подорожание, и будут стараться купить автомобиль сейчас. Возможен уход из российского рынка некоторых автопроизводителей, потому что сейчас в России слишком много брендов: некоторые бренды годами держатся на рынке с объемами продаж 2000 автомобилей в год.