Стали известны цены на кроссовер Geely Coolray

Стали известны российские цены на Geely Coolray.

Так, предтоповая версия Geely Coolray Flagship обойдется покупателю в 1 449 990 рублей. А самая дорогая - Flagship Sport – будет продаваться на 50 тыс рублей дороже. Эти цены были озвучены дилерами Geely в Москве, Орле и Сургуте.

Появилась информация, что дилеры уже предлагают покупать Geely Coolray, но нет информации, если ПТС на этот автомобиль. Сообщалось, что в Россию привезли 150 кроссоверов из Белоруссии, но поскольку китайская компания еще не получила свидетельства, подтверждающего соответствие машин требованиям ТРТС, установленным в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то продавать его на территории РФ не может.

Geely Coolray доступен на белорусском рынке. Там этот автомобиль в версии Comfort можно приобрести за 40 900 белорусских рублей, что по нынешнему курсу составляет 1 233 333 российских рублей. Flagship в Белоруссии продается за 43 900 белорусских или 1 324 000 российских рублей.

Geely Coolray – это первая модель китайского бренда, которая собирается на масштабируемой архитектуре ВМА. Это также первый автомобиль бренда в России с новым бензиновым турбированным двигателем, который был разработан совместно со специалистами Volvo.