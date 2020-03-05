Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Сегодня, 09:17

Анна Лисова

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Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Фото: Из открытых источников

На мощностях Запорожского автомобильного завода, который входит в корпорацию «Укравто», приступили к сборке почти всех моделей LADA.
Там запущена серийная сборка LADA Largus, Vesta и XRay. То есть, в Запорожье не выпускают только модель «Нива».
На ЗАЗе собирают LADA XRay в двух модификациях. Там идет производство этого хэтчбека с мотором в 1,6 литра мощностью в 106 л.с., а также версии с двигателем объемом в 1,8 литра и мощностью в 122 л.с. Комплектуется этот автомобиль пятиступенчатой механической коробкой передач. Ценник LADA XRay, собранной на ЗАЗе, стартует от 284,6 тыс гривен, что по нынешнему курсу составляет около 764 тыс рублей, сообщает издание Автоновости дня.

LADA Largus собирают на украинском заводе только в кузове «универсал» с безальтернативным 1,6-литровым агрегатом мощностью 87 лошадиных сил и пятиступенчатой «механикой». Его ценник составит минимум 307 тыс гривен, что в переводе в рубли составит 823 тыс. 

LADA Vesta на ЗАЗе собирается только в кузове седан с 1,6-литровым 110-сильным мотором и «механикой». Ценник этого автомобиля в украинской валюте составляет 281,2 тыс гривен, что по курсу около 754 тыс рублей.
Сотрудничество между АвтоВАЗом возобновилось в прошлом году. Еще в августе 2019 года в Запорожье отправили первые 12 машинкомплектов моделей Largus и XRay. Также на ЗАЗ приезжали специалиста АвтоВАЗа, чтобы обучить сборке коллег.

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