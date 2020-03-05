Стартовала серийная сборка LADA XRay Cross Instinct

Новая LADA XRay Cross Instinct запущена в серийное производство, сообщили на АвтоВАЗе.

Стоит отметить, что этот автомобиль станет флагманским и, скорее всего, у него будет самый высокий ценник в семействе XRay Cross.

Этот автомобиль отличается от других представителей LADA XRay Cross дизайном кузова. Он получил яркие детали, которые делают его узнаваемым и современным. У него черная крыша и такого же цвета зеркала, а также черные легкосплавные колесные диски с алмазной шлифовкой. Черные детали используются также в интерьере салона.

В АвтоВАЗе рассказали, что LADA XRay Cross Instinct будет первым автомобилем, который получит мультимедийную систему «Яндекс.Авто». Пользоваться этой системой можно будет через восьмидюймовый сенсорный дисплей.

«Яндекс.Авто» позволяет подключить автомобиль к интернету и объединяет в себе популярные сервисы «Яндекса», адаптированные специально для водителей.

Покупатели LADA XRay Cross Instinct также получат 4G-модем и предоплаченную на 6 месяцев интернета и «Яндекс.Музыки», которая входит в подписку «Яндекс.Плюс».

Пока нет подробной информации о ценах LADA XRay Cross Instinct. Скорее всего, они будут озвучены ближе к старту продаж этого автомобиля.