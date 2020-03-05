Стартовала серийная сборка LADA XRay Cross Instinct

Сегодня, 12:04

Анна Лисова

0

Image
Стартовала серийная сборка LADA XRay Cross Instinct
Фото: Из открытых источников

Новая LADA XRay Cross Instinct запущена в серийное производство, сообщили на АвтоВАЗе.
Стоит отметить, что этот автомобиль станет флагманским и, скорее всего, у него будет самый высокий ценник в семействе XRay Cross.
Этот автомобиль отличается от других представителей LADA XRay Cross дизайном кузова. Он получил яркие детали, которые делают его узнаваемым и современным. У него черная крыша и такого же цвета зеркала, а также черные легкосплавные колесные диски с алмазной шлифовкой. Черные детали используются также в интерьере салона.

В АвтоВАЗе рассказали, что LADA XRay Cross Instinct будет первым автомобилем, который получит мультимедийную систему «Яндекс.Авто». Пользоваться этой системой можно будет через восьмидюймовый сенсорный дисплей.
«Яндекс.Авто» позволяет подключить автомобиль к интернету и объединяет в себе популярные сервисы «Яндекса», адаптированные специально для водителей.
Покупатели LADA XRay Cross Instinct также получат 4G-модем и предоплаченную на 6 месяцев интернета и «Яндекс.Музыки», которая входит в подписку «Яндекс.Плюс».
Пока нет подробной информации о ценах LADA XRay Cross Instinct. Скорее всего, они будут озвучены ближе к старту продаж этого автомобиля.

 

Лента

Стартовала серийная сборка LADA XRay Cross Instinct

Сегодня, 12:04

Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada

Сегодня, 09:17

В России уже появился внедорожник Haval H5

Вчера, 15:37

Машины в России будут оповещать водителя о нарушении ПДД

5-03-2020, 15:38

Французская компания разработала аккумулятор на колесах для электрокаров

5-03-2020, 08:50

Составлен рейтинг лучших на российском вторичном рынке семейных автомобилей

1-03-2020, 19:52

УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

28-02-2020, 14:51

С 1 марта в России заработает ГОСТ на раритетные автомобили

28-02-2020, 10:39

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году

28-02-2020, 08:55

Volkswagen презентовал новое поколение Golf GTI

27-02-2020, 12:56

Представлен новый Volkswagen Polo для России

26-02-2020, 10:58

Состоялась презентация нового электрического Renault Twingo ZE

25-02-2020, 14:47

Lada Granta будет выпускаться с более мощным двигателем

24-02-2020, 17:16

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров

24-02-2020, 12:32

Nissan останавливает все свои заводы

23-02-2020, 22:43

Составлен рейтинг автомобилей 2020 года с лучшими салонами

23-02-2020, 22:43

Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне

23-02-2020, 13:26

Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

22-02-2020, 21:34

Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

22-02-2020, 21:30

Volkswagen показал фотографии нового Caddy

21-02-2020, 15:51

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle