УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

Сегодня, 14:51

Анна Лисова

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УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе
Фото: Из открытых источников

В Чехии компания MWM Spartan, создающая премиальные автомобили в ограниченных количествах, выпустит УАЗ «Хантер» с электрической силовой установкой.
Об этом рассказали представители Ульяновского автомобильного завода.
Электрическая версия УАЗ «Хантер» получит электродвигатель и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт/ч. На УАЗе уверены, что новинка будет иметь внушительный запас хода, но при этом сохранит свои показатели разгона и маневренности.
При этом внешность УАЗ «Хантер» меняться не будет. Изменения коснуться лишь технической составляющей российского внедорожника. Поэтому «Хантер» будет и далее выпускаться с пониженной передачей и полным приводом.

Интересно, что чешская компания хочет создать версию с правым рулем. Это откроет автомобилю рынки стран с левосторонним движением, пишет АвтоСтат.
Внедорожники с бензиновой и электрической силовыми установками в Великобритании могут быть сертифицированы уже до конца текущего года. В последнем квартале 2020 года начнется сборка электрических УАЗ «Хантер» для рынков других европейских стран.
Собирать обе модификации УАЗ «Хантер» для европейского рынка будут в Чехии.
А тем временем этот российский внедорожник прошел сертификацию для Чили. В этой южноамериканской стране будут продаваться комплектации Classic Hard Top и Classic Soft Top.

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