С 1 марта в России заработает ГОСТ на раритетные автомобили

Сегодня, 10:39

Анна Лисова

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С 1 марта в России заработает ГОСТ на раритетные автомобили
Фото: Из открытых источников

С 1 марта 2020 года в России начнет работать ГОСТ на раритетные автомобили, автобусы и мотоциклы.
Под действие этого документа попадают мотоциклы, легковые авто и прицепы от 30 лет и старше, а также на грузовые машины и автобусы старше 50 лет. ГОСТ Р 58686-2019 является национальным стандартом Российской Федерации, разработанным в соответствии с федеральным законом 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Принят он был в ноябре 2019 года.

После того как раритетный автомобиль или другой транспорт пройдет подтверждение на оригинальность, его можно будет эксплуатировать без ограничений и без оформления СБКТС на территории страны.
Важно отметить, что транспортное средство может быть признано раритетным после оценки его экспертами Российской автомобильной федерации. Заслужить звание ретро- или классического автомобиля смогут только те машины, которые имеют оригинальную конструкцию, оригинальные или отреставрированные детали и элементы. Это могут быть и новые детали, но изготовленные по образцу оригинала.
Отметим, на сегодняшний день в России зарегистрировано около 2,8 млн легковых автомобилей которым более 30 лет.

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