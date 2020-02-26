Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году

Россия в 2019 году нарастила экспорт легковых автомобилей до 35 тыс единиц. Речь идет о легковушках, которые собирались на отечественных заводах российских и иностранных брендов.

Согласно данным статистики, экспорт автомобилей российской сборки за год вырос на 22%.

В АвтоСТАТе рассказали, какие автомобили российской сборки пользуются за рубежом наибольшим спросом.

Возглавил этот рейтинг кроссовер Skoda Kodiaq нижегородской сборки. В 2019 году за рубеж уехало 10 тыс таких автомобилей. Стоит отметить, что этот кроссовер получил множество положительных оценок, в том числе он устраивает многих автолюбителей оптимальным соотношением цены и качества.

Второе место досталось российскому внедорожнику LADA 4×4. В 2019 году за рубеж было продано 8 тыс единиц.

А замкнула тройку лидеров с показателем в 5,9 тыс проданных экземпляров, тоже российская LADA Vesta

Попали в этот рейтинг также:

LADA XRay – 15 тыс единиц

Volkswagen Polo - 1,4 тыс единиц

Hyundai Accent/Solaris – 1008 единиц.

Далее следуют LADA Largus, KIA Riо, LADA Granta и Skoda Rapid. Их на экспорт пошло меньше чем по 1 тыс единиц.

Стоит отметить, что данные показатели продаж не учитывают поставки на рынки стран Евразийского экономического союза.