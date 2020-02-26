Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году

Сегодня, 08:55

Анна Лисова

0

Image
Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году
Фото: Из открытых источников

Россия в 2019 году нарастила экспорт легковых автомобилей до 35 тыс единиц. Речь идет о легковушках, которые собирались на отечественных заводах российских и иностранных брендов.
Согласно данным статистики, экспорт автомобилей российской сборки за год вырос на 22%.
В АвтоСТАТе рассказали, какие автомобили российской сборки пользуются за рубежом наибольшим спросом.
Возглавил этот рейтинг кроссовер Skoda Kodiaq нижегородской сборки. В 2019 году за рубеж уехало 10 тыс таких автомобилей. Стоит отметить, что этот кроссовер получил множество положительных оценок, в том числе он устраивает многих автолюбителей оптимальным соотношением цены и качества. 

Второе место досталось российскому внедорожнику LADA 4×4. В 2019 году за рубеж было продано 8 тыс единиц.
А замкнула тройку лидеров с показателем в 5,9 тыс проданных экземпляров, тоже российская LADA Vesta
Попали в этот рейтинг также:
LADA XRay – 15 тыс единиц
Volkswagen Polo - 1,4 тыс единиц
Hyundai Accent/Solaris – 1008 единиц.
Далее следуют LADA Largus, KIA Riо, LADA Granta и Skoda Rapid. Их на экспорт пошло меньше чем по 1 тыс единиц.
Стоит отметить, что данные показатели продаж не учитывают поставки на рынки стран Евразийского экономического союза.

Лента

С 1 марта в России заработает ГОСТ на раритетные автомобили

Сегодня, 10:39

Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки в 2019 году

Сегодня, 08:55

Volkswagen презентовал новое поколение Golf GTI

Вчера, 12:56

Представлен новый Volkswagen Polo для России

26-02-2020, 10:58

Состоялась презентация нового электрического Renault Twingo ZE

25-02-2020, 14:47

Lada Granta будет выпускаться с более мощным двигателем

24-02-2020, 17:16

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров

24-02-2020, 12:32

Nissan останавливает все свои заводы

23-02-2020, 22:43

Составлен рейтинг автомобилей 2020 года с лучшими салонами

23-02-2020, 22:43

Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне

23-02-2020, 13:26

Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

22-02-2020, 21:34

Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

22-02-2020, 21:30

Volkswagen показал фотографии нового Caddy

21-02-2020, 15:51

Владелец коллекции гиперкаров озвучил стоимость их содержания

18-02-2020, 21:44

Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

18-02-2020, 15:52

На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

18-02-2020, 15:43

KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

18-02-2020, 13:21

Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

18-02-2020, 09:59

Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

18-02-2020, 09:43

Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

17-02-2020, 22:23

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle