Volkswagen презентовал новое поколение Golf GTI

Сегодня, 12:56

Анна Лисова

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Volkswagen презентовал новое поколение Golf GTI
Фото: Из открытых источников

Появились официальные фотографии трех версий нового поколения Volkswagen Golf GTI.
Немецкий производитель решил до презентационного мероприятия, запланированного на март в Женеве, показать «заряженные» модификации GTI, GTE и GTD. Стоит отметить, что дебютный показ новых Golf GTI будет проходить в рамках Geneva Motor Show-2020.

Эти модели от стандартной версии Volkswagen Golf отличаются не только «начинкой», но и дизайном. В частности, они получили измененные бамперы, подсветку решетки радиатора, черные «юбки», а также спойлер на крыше. Визуально дизайнеры решили выделить также диффузор.
Между собой версии GTI, GTD и GTE отличаются по расположению выпускных патрубков. У GTI они расположены по сторонам, у GTD – спарены слева, а у GTE они полностью скрыты. Стоит отметить, что у версий GTI и GTI на 11 мм занижен клиренс.

Новые версии Volkswagen Golf оборудованы спортивным рулем. Они получили кресла с дополнительной боковой поддержкой. В салоне также установлена цифровая приборная панель на 10,25 дюйма и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса.

Golf GTI будет выпускаться с двухлитровым турбированным мотором на 245 л.с. В продаже будут доступны 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот».

Golf GTD получит турбированный двухлитровый мотор мощностью на 200 л.с. Эта версия будет выпускаться с 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

Golf GTE – это гибридная версия. Она комплектуется бензиновым мотором объемом в 1,4 литра и двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки этой новинки составляет 245 л.с. Данная версия получила 6-ступенчатый «робот».

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