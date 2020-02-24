Представлен новый Volkswagen Polo для России

Сегодня, 10:58

Анна Лисова

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Представлен новый Volkswagen Polo для России
Фото: Из открытых источников

В России в продаже появились новые Volkswagen Polo, о чем сообщила пресс-служба этого автомобильного бренда.
Новые комплектации Volkswagen Polo представлены версиями Origin, Respect, Status и Exclusive. Также в России будет продаваться и Volkswagen Polo в кузове лифтбек.
Стоит отметить, что после обновления Volkswagen Polo «подрос». Теперь его параметры составляют 4483 мм, 1706 мм и 1484 мм. Габариты прежнего поколения были 4390 мм, 1699 мм и 1467 мм. Объем багажника вырос с прежних 460 до 550 л. Стоит отметить, что клиренс новых Volkswagen Polo выше на 7 мм, чем у предыдущего поколения.

Volkswagen Polo выпускается после обновления с бензиновым двигателями мощностью в 90, 110 и 125 л.с. Можно будет выбрать версию с «механикой», либо с роботозированым переключателем передач.
Даже в базовой комплектации Volkswagen Polo имеет подушки безопасности для первого ряда, систему контроля давления в шинах, светодиодную оптику. Его мультимедийная система поддерживает App-Connect и имеет сенсорный экран с диагональю 6,5 или 8,25 дюйма.
Топовая версия получила 10,25-дюймовую цифровую панель приборов. Также в этой версии предусмотрены передний и задний датчики парковки, датчики света и дождя, камера заднего вида и система климат-контроля.

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