Состоялась презентация нового электрического Renault Twingo ZE

Французская компания Renault презентовала полностью электрическую версию Twingo ZE.

Популярность электромобилей растет и не удивительно, что многие ведущие автомобильные бренды стремятся расширять свой ряд новинками с электрическими силовыми установками.

В тоже время, отмечают в компании Renault, модель Twingo будет, как и раньше, выпускаться и с бензиновыми моторами.

Новая версия Renault Twingo ZE получила батарею на 22 кВт-ч, что больше, чем электрическая аккумуляторная батарея Forfour - она имеет мощность 17,6 кВт-ч. Таким образом, Renault Twingo ZE сможет без подзарядки в оптимальных условиях проезжать до 215 километров, если включить эко-режим. В среднем же, отмечают в компании, запас хода Renault Twingo ZE составляет 180 км. Зарядить полностью аккумуляторную батарею электрокара можно будет за 3 часа от обычной розетки.

Электродвигатель Renault Twingo ZE имеет мощность в 82 л.с. и 160 Нм крутящего момента. До 50 километров в час этот электромобиль разгонится за 4,2 секунды, а для разгона до сотни ему будет необходимо уже 12 секунд.

Визуально электрический Renault Twingo ZE от бензиновой версии отличается лишь синей отделкой решетки радиатора и формой контура колпаков ступиц в колесах.

Renault Twingo ZE сразу же оснащен навигационной системой, которая поможет правильно построить маршрут и покажет, где по дороге можно подзарядиться.