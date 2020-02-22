В России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров

Сегодня, 12:32

Сергей Нилов

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В России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров
Фото: Из открытых источников

«Зеленые» автомобили в РФ пока не пользуются огромной популярностью. По данным аналитического агентства «Автостат», в стране по состоянию на январь 2020 года было зарегистрировано всего 6,3 тысячи электрокаров. А это, как подчеркивают аналитики, всего лишь 0,014 процента от общего российского автопарка.

Больше всего по дорогам страны колесит автомобилей Nissan Leaf. Зарегистрировано чуть больше 5,2 тысяч таких машин, и это 83 процента от общего количества.

Также в РФ зарегистрированы 410 экземпляров Tesla (233 машины Model S, 155 Model X и 22 Model 3). В стране также «прописались» 328 электрокаров Mitsubishi i-MiEV и 139 – Jaguar I-Pace.

Остальные марки авто с электродвигателями представлены в количестве меньше сотни. Например, LADA Ellada всего 96, Renault Twizy - лишь 38, BMW i3 в России 37, Hyundai Ioniq и Peugeot Ion – по 3 экземпляра.

Аналитики отмечают, четверть электрокаров зарегистрированы в Приморье и Иркутской области. Москва лишь на третьем месте - в мегаполисе зарегистрированы только 594 электрокара.

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