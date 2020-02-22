Nissan останавливает все свои заводы

Вчера, 22:43

Сергей Нилов

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Nissan останавливает все свои заводы
Фото: Из открытых источников

Японский автомобильный концерн Nissan останавливает все свои заводы. Причина этого беспрецедентного шага - эпидемия коронавируса в Китае.

Nissan останавливает собственные сборочные площадки на территории Европы и США. Это решение было принято вследствие эпидемии коронавируса, из-за которой возник дефицит запчастей, сообщает «АвтоВзгляд».

На сборке банально не хватает комплектующих и бесперебойный производственный процесс вынужден приостановиться. Как выяснилось, запчасти концерн покупает у предприятия, расположенного на территории китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Притом, речь идет о более чем 800 различных деталей к автомобилям концерна.

Предполагается, что сегодня-завтра завод Nissan будет остановлен в самой Японии. Проблемы с поставками начали наблюдаться и на сборке в Малайзии, Мексике, Индии.

С проблемами по части запчастей может столкнуться и завод Nissan в России. Хотя ранее представители отечественного подразделения утверждали, что на его работе распространение коронавируса по миру не скажется.

Японский автопроизводитель уже обратился к властям Китая с просьбой возобновить остановленное производство деталей. Но выяснилось, что к этому готовы не все поставщики.

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