Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне

Сегодня, 13:26

Анна Лисова

0

Image
Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне
Фото: Из открытых источников

Еще до покупки автомобиля многие уже знают, за руль какого транспортного средства им хотелось бы сесть больше всего. Кто-то успешно сразу же реализовывает эту мечту, а кому-то приходится кататься на совершенно другом автомобиле. Эксперты портала «Авто.ру» опросили россиян и узнали, какие у них самые желанные машины.
Стоит отметить, что опрос проводился в восьми крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.

20% респондентов заявили, что хотели бы владеть Toyota. Чаще из автомобилей этого бренда называли в этом опросе внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. В целом же, об автомобиле этого японского бренда мечтает 20% опрошенных.
Интересно, что большинство опрошенных владельцев автомобилей Toyota не хотели бы автомобиль другого бренда, но готовы были поменять ее на более новую версию. Автомобиль Toyota хотели бы также иметь 10% опрошенных владельцев автомобилей премиум сегмента.
11% заявили, что хотели бы владеть премиальной версией Mercedes-Benz. Те, кто мечтает об автомобиле от этого немецкого бренда, зачастую называли культовый «Гелендваген» G-Class. Попал также в тройку самых желанных брендов японский премиум Lexus (6%).
Мечтают в наши соотечественники также об BMW, Audi, Porsche, LADA, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen.
При этом о люксовом авто мечтает лишь каждый десятый. Лидеры — Porsche и Rolls-Royce: их хотят 31% и 21% ответивших. Еще по 10% голосов набрали Bugatti, Ferrari и Lamborghini. Те, кто не определился с маркой и моделью, чаще заявляли, что хотели бы автомобиль либо европейского, либо американского бренда.

Лента

Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне

Сегодня, 13:26

Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

Вчера, 21:34

Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

Вчера, 21:30

Volkswagen показал фотографии нового Caddy

21-02-2020, 15:51

Владелец коллекции гиперкаров озвучил стоимость их содержания

18-02-2020, 21:44

Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

18-02-2020, 15:52

На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

18-02-2020, 15:43

KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

18-02-2020, 13:21

Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

18-02-2020, 09:59

Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

18-02-2020, 09:43

Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

17-02-2020, 22:23

Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

17-02-2020, 20:18

Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото

17-02-2020, 12:25

Названы три самые надежные подержанные иномарки в России

16-02-2020, 22:57

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

16-02-2020, 20:18

Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X увеличился на 5-7 процентов

16-02-2020, 12:36

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

16-02-2020, 12:30

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

16-02-2020, 00:21

Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

15-02-2020, 17:56

Hyundai Creta приедет в РФ в удешевленной версии

15-02-2020, 17:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle