Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне

Еще до покупки автомобиля многие уже знают, за руль какого транспортного средства им хотелось бы сесть больше всего. Кто-то успешно сразу же реализовывает эту мечту, а кому-то приходится кататься на совершенно другом автомобиле. Эксперты портала «Авто.ру» опросили россиян и узнали, какие у них самые желанные машины.

Стоит отметить, что опрос проводился в восьми крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.

20% респондентов заявили, что хотели бы владеть Toyota. Чаще из автомобилей этого бренда называли в этом опросе внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. В целом же, об автомобиле этого японского бренда мечтает 20% опрошенных.

Интересно, что большинство опрошенных владельцев автомобилей Toyota не хотели бы автомобиль другого бренда, но готовы были поменять ее на более новую версию. Автомобиль Toyota хотели бы также иметь 10% опрошенных владельцев автомобилей премиум сегмента.

11% заявили, что хотели бы владеть премиальной версией Mercedes-Benz. Те, кто мечтает об автомобиле от этого немецкого бренда, зачастую называли культовый «Гелендваген» G-Class. Попал также в тройку самых желанных брендов японский премиум Lexus (6%).

Мечтают в наши соотечественники также об BMW, Audi, Porsche, LADA, Land Rover, Rolls-Royce и Volkswagen.

При этом о люксовом авто мечтает лишь каждый десятый. Лидеры — Porsche и Rolls-Royce: их хотят 31% и 21% ответивших. Еще по 10% голосов набрали Bugatti, Ferrari и Lamborghini. Те, кто не определился с маркой и моделью, чаще заявляли, что хотели бы автомобиль либо европейского, либо американского бренда.