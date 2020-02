Составлен рейтинг автомобилей 2020 года с лучшими салонами

Рейтинг автомобилей 2020 года с ценником до 50 тыс долларов с лучшими интерьерами составили эксперты Autotrader - Autotrader 10 Best Interiors for Cars Under $50 000.

При составлении рейтинга учитывались в основном параметры, которые позволяют оценить удобство и комфорт салона. Выбирая автомобиль, покупатели не всегда ориентируются на показатели мощности, предпочитая сосредоточиться на комфорте салона.

Главный редактор Autotrader Тара Тромпетер отмечает, что при составлении рейтинга были отобраны автомобили до 50 тыс долларов.

Возглавил рейтинг Genesis G70. Салон этого автомобиля оформлен кожей, резиной и матовым алюминием. Эксперты отметили удобство салона Genesis G70 и наличие множества опций, которые повышают комфорт при эксплуатации.

Второе место занял Hyundai Sonata 2020 модельного года. Этот автомобиль является воплощением последних тенденций дизайна марки как внутри, так и снаружи. Особо выделили эксперты резкость новых экранов Hyundai.

Третье место занял в этот раз новый Jeep Gladiator. Салон пикапа изготовлен из материалов высокого качества, а также имеет элементы из алюминия и прорезиненные детали. Положительно оценили эксперты новую информационно-развлекательную систему Chrysler UConnect. Отдельно они выделили и то, что в салоне есть много мест для хранения и портов USB и USB-C.

На четвертом месте расположился корейский Kia Telluride. Его интерьер составители рейтинга оценили положительно за то, что он не только отвечает современным требованиям комфорта транспортного средства, но и может использоваться в будущем для дополнения новыми опциями.

Замыкает пятерку автомобилей с лучшим салоном новейший компактный роскошный внедорожник Lincoln Corsair. Салон этого автомобиля оформляется в пяти вариантах. Он может быть черным, бежевым, коричневым, серым и синим. Corsair 2020 модельного года имеет четкие горизонтальные линии на приборной панели и приятную смесь глянцевых и матовых поверхностей.

Также в рейтинг автомобилей с лучшими салонами вошли Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLB, RAM 1500, Toyota RAV4 и шведский Volvo V60.