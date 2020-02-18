Volkswagen показал фотографии нового Caddy

В конце февраля Volkswagen обещает провести официальную презентацию обновленного компактного фургона Caddy.

Об этом сообщило коммерческое подразделение компании.

Первые снимки пассажирской версии нового VW Caddy опубликованы компанией Auto Motor und Sport. И сразу же эксперты отметили, что эта версия получила новый дизайн, который позволит легко узнавать VW Caddy в потоке машин на городских улицах.



Сразу хочется отметить, что VW Caddy «подрос» и его габариты больше, чем у предшественника. Новинка получила светодиодные фары, а также новый фирменный логотип. Изменилась форма решетки радиатора, в частности, стала больше ее нижняя часть. Также поменялась форма бампера.

В задней части крыши отныне появился характерный скат. Автомобиль в целом выглядит более спортивно, чем предыдущая версия. Добиться этого удалось благодаря более длинной колесной базе, короткому заднему свесу, увеличенным колесным аркам и агрессивной форме бампера.

VW Caddy после обновления получил множество новых дополнительных функций, которые ранее не использовались на автомобилях этого класса. Также появятся специальные приложения, позволяющие контролировать автомобиль дистанционно при помощи смартфона или компьютера.