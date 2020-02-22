Lada Granta будет выпускаться с более мощным двигателем

Сегодня, 17:16

Анна Лисова

0

Image
Lada Granta будет выпускаться с более мощным двигателем
Фото: Из открытых источников

Lada Granta получила более мощный двигатель, и теперь на заводе в Тольятти будет выходить модель с 16-клапанным мотором рабочим объемом 1,8 литра.
Новый двигатель имеет мощность в 117 л.с.. Устанавливаться он будет на Lada Granta 1,8L. Стоит отметить, что более мощный двигатель поставят на переоборудованную Lada Granta 1.6L, поэтому ничем, кроме шатунно-поршневой группы, автомобили не отличаются.

Приобрести более мощную Lada Granta можно уже сейчас, но стоит учитывать, что ценник этой модели на 35 тыс рублей выше. Также придется подождать не менее 5 дней, если заказать авто по предоплате и внести сумму в 100 тыс рублей.
Lada Granta 1,8L будет собираться исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач, но в разных исполнениях и типах кузова - седан, лифтбэк, хэтчбек, универсал и его Cross-версия.
«Супер-Авто», занимающееся сборкой Lada Granta 1,8L, уже ведет переговоры о поставках новинки в дилерскую сеть российской марки Lada.

Лента

Lada Granta будет выпускаться с более мощным двигателем

Сегодня, 17:16

В России зарегистрировано 6,3 тысячи электрокаров

Сегодня, 12:32

Nissan останавливает все свои заводы

Вчера, 22:43

Составлен рейтинг автомобилей 2020 года с лучшими салонами

Вчера, 22:43

Эксперты составили рейтинг автомобилей, о которых мечтают россияне

Вчера, 13:26

Составили ТОП-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

22-02-2020, 21:34

Экспортные «Жигули» стали в Британии более редкими, чем Pagani Zonda

22-02-2020, 21:30

Volkswagen показал фотографии нового Caddy

21-02-2020, 15:51

Владелец коллекции гиперкаров озвучил стоимость их содержания

18-02-2020, 21:44

Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

18-02-2020, 15:52

На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

18-02-2020, 15:43

KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

18-02-2020, 13:21

Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

18-02-2020, 09:59

Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

18-02-2020, 09:43

Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

17-02-2020, 22:23

Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

17-02-2020, 20:18

Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото

17-02-2020, 12:25

Названы три самые надежные подержанные иномарки в России

16-02-2020, 22:57

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

16-02-2020, 20:18

Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X увеличился на 5-7 процентов

16-02-2020, 12:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle