Lada Granta будет выпускаться с более мощным двигателем

Lada Granta получила более мощный двигатель, и теперь на заводе в Тольятти будет выходить модель с 16-клапанным мотором рабочим объемом 1,8 литра.

Новый двигатель имеет мощность в 117 л.с.. Устанавливаться он будет на Lada Granta 1,8L. Стоит отметить, что более мощный двигатель поставят на переоборудованную Lada Granta 1.6L, поэтому ничем, кроме шатунно-поршневой группы, автомобили не отличаются.

Приобрести более мощную Lada Granta можно уже сейчас, но стоит учитывать, что ценник этой модели на 35 тыс рублей выше. Также придется подождать не менее 5 дней, если заказать авто по предоплате и внести сумму в 100 тыс рублей.

Lada Granta 1,8L будет собираться исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач, но в разных исполнениях и типах кузова - седан, лифтбэк, хэтчбек, универсал и его Cross-версия.

«Супер-Авто», занимающееся сборкой Lada Granta 1,8L, уже ведет переговоры о поставках новинки в дилерскую сеть российской марки Lada.