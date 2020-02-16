Владелец коллекции гиперкаров озвучил стоимость их содержания

Бизнесмен из США Мэнни Хошбин свое состояние заработал, работая в сфере недвижимости. Есть у него хобби - дорогостоящие суперкары. Такой автопарк сам по себе стоит немалых денег. Много уходит и на содержание машин. Конкретные суммы мультимиллионер озвучил на своем YouTube-канале.

В данный момент в конюшнях Хошбина стоят три Bugatti, пять Mercedes-Benz SLR McLaren, а также Pagani Huayra, McLaren 675LT, P1, Senna и много других, редких и безумно дорогих авто.

Как указывает миллионер, автомобили марки McLaren оказались самыми дешевыми в обслуживании. Богачу приходится тратить ежегодно лишь полторы тысячи долларов на замену масла в одном автомобиле.

Недорогим в обслуживании оказался Porsche Carrera GT. А вот Mercedes-Benz SLR McLaren оказались сильно жадными в обслуживании. Ежегодное обслуживание каждой машинки обходится в 7 тысяч долларов - а у Мэнни в стойле их пять.

Pagani Huayra требует на себя 8 тысяч долларов каждый год. Но даже она не может составить конкуренции по дороговизне автомобилям Bugatti.

Согласно рекомендации производителя, все технические жидкости подлежат обязательной замене хотя бы раз в год. Даже в тех случаях, если автомобиль стоял все время в конюшне и никуда не выезжал. Чтобы их поменять, надо потратить 25 тысяч долларов на одну машинку.

Уход за автомобилями (мойка, пылесос и так далее) обходится богачу в 39 тысяч долларов в год, пишет журнал «Авто.ру».

Всего же содержание коллекции суперкаров обходится Мэнни в 441 тысячу долларов в год.