На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

Сегодня, 15:43

Сергей Нилов

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На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct
Фото: Из открытых источников

АвтоВАЗ запустил процесс производства кросс-хэтчбека Lada XRAY Cross в эксклюзивной версии Instinct. Информация об этом появилась на страничке ВК-паблика «For Friends & Для Друзей». Производитель ее пока не подтвердил, но и не опроверг.

Уточняется, что автомобиль на данный момент не встал массово на конвейер. Пока речь идет лишь о мелкосерийной сборке. За сутки получается сделать две-три машины.

Напомним, концепт-кар этого авто был представлен на выставке АвтоВАЗа в 2019 году. Производитель заявил, что новая версия кросса станет самой дорогой моделью бренда за последние годы. Lada XRAY Cross Instinct должна выйти с вариатором.

У нового автомобиля будет черная глянцевая крыша, черные глянцевые корпуса боковых зеркал, видоизмененные колесные диски и инновационная система мультимедиа с предустановленными сервисами «Яндекс.Авто». Кузов украсит логотип с названием эксклюзивной версии.

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