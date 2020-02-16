KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

В 2021 году KIA планирует представить новый мощный электромобиль.

Южнокорейская компания уже работает над его созданием, но пока не раскрывает все подробности об этой новинкой. Тем не менее, в KIA обещают, что электромобиль будет иметь большой запас хода, технологию быстрой зарядки, и при этом ценник его будет вполне демократичным.

Как рассказали в KIA, Halo-автомобиль должен изменить восприятие южнокорейского бренда. Сейчас KIA создает два электромобиля: KIA Soul EV и KIA Niro EV.

Глава отдела планирования KIA Пабло Мартинез Масип отметил, что выход нового электромобиля «столь же значимый, чтобы показать наши возможности в сегменте электромобилей, как и Stinger, который показал возможности компании, когда был запущен».

Предположительно, новый электромобиль будет создаваться с учетом дизайнерских решений, использовавшихся в концепте KIA Imagine. Этот электромобиль, считают в компании, размоет разницу между кроссовером и седаном.

В KIA считают, что им удастся создать электромобиль, ценник которого будет скромнее большинства представленных сегодня на рынке моделей. При этом компания хочет сохранить качество и надежность. Предварительно, электромобиль от KIA сможет преодолевать до 500 километров без подзарядки, но стоимость его будет ниже аналогов от Tesla, Mercedes-Benz и BMW.