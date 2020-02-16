KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

Сегодня, 13:21

Анна Лисова

0

Image
KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль
Фото: Kia Motors

В 2021 году KIA планирует представить новый мощный электромобиль.
Южнокорейская компания уже работает над его созданием, но пока не раскрывает все подробности об этой новинкой. Тем не менее, в KIA обещают, что электромобиль будет иметь большой запас хода, технологию быстрой зарядки, и при этом ценник его будет вполне демократичным.

Как рассказали в KIA, Halo-автомобиль должен изменить восприятие южнокорейского бренда. Сейчас KIA создает два электромобиля: KIA Soul EV и KIA Niro EV.
Глава отдела планирования KIA Пабло Мартинез Масип отметил, что выход нового электромобиля «столь же значимый, чтобы показать наши возможности в сегменте электромобилей, как и Stinger, который показал возможности компании, когда был запущен».
Предположительно, новый электромобиль будет создаваться с учетом дизайнерских решений, использовавшихся в концепте KIA Imagine. Этот электромобиль, считают в компании, размоет разницу между кроссовером и седаном.

В KIA считают, что им удастся создать электромобиль, ценник которого будет скромнее большинства представленных сегодня на рынке моделей. При этом компания хочет сохранить качество и надежность. Предварительно, электромобиль от KIA сможет преодолевать до 500 километров без подзарядки, но стоимость его будет ниже аналогов от Tesla, Mercedes-Benz и BMW.

Лента

Миллиардер Билл Гейтс приобрел первый в своей жизни электромобиль

Сегодня, 15:52

На «АвтоВАЗе» стартовало производство Lada XRay Cross Instinct

Сегодня, 15:43

KIA в 2021 году презентует мощный электромобиль

Сегодня, 13:21

Составлен рейтинг лучших недорогих семиместных кроссоверов на российском рынке

Сегодня, 09:59

Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

Сегодня, 09:43

Названы 10 самых популярных брендов электрокаров в 2019 году

Вчера, 22:23

Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

Вчера, 20:18

Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото

Вчера, 12:25

Названы три самые надежные подержанные иномарки в России

16-02-2020, 22:57

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

16-02-2020, 20:18

Запас хода электромобилей Tesla Model S и Model X увеличился на 5-7 процентов

16-02-2020, 12:36

КамАЗ и Sollers договорились создать альянс

16-02-2020, 12:30

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

16-02-2020, 00:21

Lexus готовит конкурента внедорожнику Cadillac Escalade

15-02-2020, 17:56

Hyundai Creta приедет в РФ в удешевленной версии

15-02-2020, 17:14

Составлен рейтинг самых популярных в РФ китайских автомобилей

15-02-2020, 13:10

В сети появились первые изображения нового Renault Logan

15-02-2020, 07:00

Составлены 7 основных мешающих водителям привычек

14-02-2020, 10:05

Названы самые надежные трехлетние автомобили в мире

14-02-2020, 09:57

Озвучены цены на автомобили УАЗ 2020 года выпуска

13-02-2020, 10:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle