Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

Сегодня, 09:43
Эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ составили по итогу января 2020 года рейтинг самых популярных в России иномарок.
Возглавил его KIA Rio. Продажи этого автомобиля в январе 2020 года на 30% выше в сравнении с январем 2019 года. В минувшем месяце в России было продано более 6,4 тыс новых KIA Rio.
Второе место занял в рейтинге Hyundai Creta. Его продажи в январе 2020 года выросли в сравнении с январем 2019 года на 28% и превысили 5 тыс единиц.
Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris. Его за января приобрели 3,6 тыс покупателей, что на 11,6% выше уровня продаж января 2019 года.
В рейтинг попал также Volkswagen Polo. В минувшем месяце его показатель продаж вышел на 2,9 тыс единиц, что на 4% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.
На пятом месте по итогам января 2020 года оказалась Toyota RAV4. Продажи этого автомобиля выросли на 58% в сравнении с январем 2018 года и достигли отметки в 2,9 единиц.
Попали в десятку самых популярных также Renault Duster, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan, Renault Logan и Toyota Camry. Все эти модели в январе 2020 года были проданы более чем по 2 тыс единиц: Renault Duster (2355 ед., -10%), KIA Sportage (2333 ед., +26%), Volkswagen Tiguan (2290 ед., +40%), Renault Logan (2204 ед., +10%) и Toyota Camry (2064 ед., +3,5%).
Сегодня, 09:43
16-02-2020, 22:57
16-02-2020, 20:18
16-02-2020, 12:30
16-02-2020, 00:21
15-02-2020, 17:56
15-02-2020, 17:14
15-02-2020, 13:10
15-02-2020, 07:00
14-02-2020, 10:05
14-02-2020, 09:57
13-02-2020, 10:50
12-02-2020, 20:08
12-02-2020, 18:07
11-02-2020, 20:06
Комментировать