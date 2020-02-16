Названы самые популярные иномарки на рынке РФ в январе

Эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ составили по итогу января 2020 года рейтинг самых популярных в России иномарок.

Возглавил его KIA Rio. Продажи этого автомобиля в январе 2020 года на 30% выше в сравнении с январем 2019 года. В минувшем месяце в России было продано более 6,4 тыс новых KIA Rio.

Второе место занял в рейтинге Hyundai Creta. Его продажи в январе 2020 года выросли в сравнении с январем 2019 года на 28% и превысили 5 тыс единиц.

Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris. Его за января приобрели 3,6 тыс покупателей, что на 11,6% выше уровня продаж января 2019 года.

В рейтинг попал также Volkswagen Polo. В минувшем месяце его показатель продаж вышел на 2,9 тыс единиц, что на 4% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

На пятом месте по итогам января 2020 года оказалась Toyota RAV4. Продажи этого автомобиля выросли на 58% в сравнении с январем 2018 года и достигли отметки в 2,9 единиц.

Попали в десятку самых популярных также Renault Duster, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan, Renault Logan и Toyota Camry. Все эти модели в январе 2020 года были проданы более чем по 2 тыс единиц: Renault Duster (2355 ед., -10%), KIA Sportage (2333 ед., +26%), Volkswagen Tiguan (2290 ед., +40%), Renault Logan (2204 ед., +10%) и Toyota Camry (2064 ед., +3,5%).