Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки с завода Haval в Тульской области на которых запечатлен новый кроссовер Haval H5.

В компании говорят о том, что этот автомобиль можно смело назвать «возрожденным» Great Wall Hover H5, который пользовался спросом у российских автолюбителей.

Судя по всему, слухи о тестовой сборке Haval H5 на тульском заводе компании оказались правдой, ведь в кадр попали сразу несколько новеньких кроссоверов этой модели.

Эксперты говорят о том, что в России будет продаваться незначительно перелицованая версия Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад. Немало элементов дизайна этого кроссовера схожи и на Haval H3, которые недавно перестали собирать в Китае.

Haval H5 будет собираться на рамном кузове. Он получит турбированный двигатель Mitsubishi и механическую коробку передач.

Эксперты предполагают, что Haval H5 для российского рынка будет выпускаться с такими же двигателями, как в Китае. Если это будет так, то в моторную гамму Haval H5 войдут два турбированных двигателя. Один з них будет бензиновый объемом 2,0 литра, а второй будет работать на дизельном топливе.

Стоит отметить, что официально Haval не сообщала точную информацию о комплектации Haval H5 для российского рынка. Предварительно, уже в ближайшее время на сертификацию будет отправлено несколько кроссоверов из первой партии. После процедуры сертификации Haval H5 запустят в серийное производство.

Ожидается, что в продаже Haval H5 появится в первом полугодии 2020 года, возможно это произойдет в апреле. О цене этого кроссовера для российского рынка тоже нет официальной информации. В Китае же Haval H5 продается по цене от 107 800 юаней, что по нынешнему курсу ЦБ составляет около 982 000 рублей.