АвтоВАЗ снова сократил количество рабочих мест

Седьмой год подряд крупнейший российский автопроизводитель сокращает количество рабочих мест, пишет газета Ведомости.

Так, по итогам 2019 года в компании численность персонала снизилась на 8%. Об этом говорится в презентации президента автоконцерна Ива Каракатзаниса. По состоянию на 31 декабря 2019 года на АвтоВАЗе работало 35 028 человек, а в конце 2018 года компания обеспечивала рабочими местами 38 070 человек. В АвтоВАЗе отмечают, что снижение численности сотрудников в 2019 году произошло за счет естественной убыли: выхода сотрудников на пенсию, увольнения по собственному желанию и других причин.

Стоит отметить, что за минувший год сократилось также производство автомобилей. На заводе в Тольятти в 2019 году было собрано на 8,7% меньше, чем в 2018 году. С конвейера сошло за минувший год 413 тыс автомобилей.

Как объяснили в компании, сокращение производства в первую очередь продиктовано тем, что снизились объемы заказов от партнеров АвтоВАЗа - Renault и Datsun.

На 2,2% снизилось производство автомобилей также на заводе в Ижевске, который выпускает автомобили семейства Lada Vesta. Там за минувший год собрали 128 тыс автомобилей.