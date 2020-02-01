Названы самые угоняемые автомобили в России

На основании данных за 2019 год, предоставленных страховыми компаниями, эксперты составили рейтинг самых угоняемых в России автомобилей.

В пятерку самых угоняемых моделей попали автомобили корейских и японских брендов. Ранее же чаще угоняли отечественные модели, а также немецкие автомобили, отмечают эксперты. Сейчас же угонщики чаще угоняют японские и корейские иномарки.



По мнению экспертов, это объясняется тем, что такие модели проще разобрать на запчасти и реализовать. А спрос на запчасти выше на те модели, которые чаще покупаются. Поэтому, если меняется рейтинг популярности автомобилей на рынке, меняются и предпочтение угонщиков автомобилей, пишет газета Известия.

По данным на конец 2019 года наибольшей популярностью у угонщиков пользуются модели Kia Rio и Optima, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Sonata. Также часто угоняли модели Lexus LX и Hyundai Tucson. Наибольшее число угонов зафиксировано в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Ивановской и Свердловской областях. Всего за минувший год в МВД было зарегистрировано 20 тыс краж автомобилей, что на 14% ниже аналогичного показателя за 2018 год.

Рассказали страховщики и о том, что нередко в России по мошенническим схемам пытаются получить страховку за автомобили, которые не угонялись. К примеру, автомобили Toyota и Lexus пользуются спросом в Азии. Их могут страховать в России по КАСКО, после чего доставлять в азиатские страны для перепродажи. Далее мошенник заявляет об угоне, и, в итоге, может получить деньги не только от продажи, но и по страховке.