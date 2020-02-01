В BMW рассказали, какие новинки в 2020 году готовят для рынка России

Немецкая компания BMW в 2020 году порадует российских автолюбителей, как минимум, шестью новинками. В РФ должны прибыть несколько гибридов, кроссовер X5 в самой дешевой комплектации, лимитированный спорткар, а также спецверсия седана бизнес-класса.

По информации автомобильного портала «Мотор», одной из самых ожидаемых новинок может стать BMW X5 в базовой комплектации. Цена на него будет стартовать от 4 590 000 рублей. Подчеркнем, что таким образом самый популярный на рынке кроссовер-«немец» станет уже нынешней весной дешевле на 310 тысяч рублей. Сейчас он в самой доступной версии X5 xDrive30d Base стоит 4 900 000 рублей.

Версия xDrive25d Business получила от немецкого производителя дизельный двигатель, мощность которого будет доходить до 231 лошадиной силы, а также 450 Нм крутящего момента.

Весной в Россию также должна прибыть еще одна версия BMW X5 и новая X6. Это будут так называемые мягкие гибриды xDrive40d.

Оба автомобиля будут иметь под своими капотами турбодизель на 3 литра, в паре с которым будет работать электродвигатель.

Ближе к лету приехать должен кроссовер BMW X7 M50i в топовой комплектации.

Цены на него будут брать свой разбег с отметки в 8 620 000 рублей.

Под капотом у автомобиля расположится двигатель V8 на 4,4 литра с 750 Нм крутящего момента. Его мощность поистине впечатляет - 530 лошадиных сил.

Приедет на территорию Российской Федерации и спецверсия BMW M5 SE с расширенным оборудованием. Цены на этого красавца будут стартовать с отметки 8 300 000 рублей.

Компактный BMW M2 CS с 3-литровым битурбированным двигателем, мощность которого будет исчисляться 450 лошадиных сил, и 550 Нм крутящего момента тоже должен появиться на отечественном рынке уже в этом году. Егос тоимость будут начинаться от 7 140 000 рублей.