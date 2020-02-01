Первые кроссоверы Geely Coolray приехали в российские дилерские центры

Первые кроссоверы Geely Coolray уже приехали в дилерские центры России. Об этом сообщило издание «Китайские автомобили». Публикация также оформляется фотографиями, где новые красавцы-авто позируют в одном из столичных дилерских центров.

Отмечается, что снимки были выложены Instagram 8 февраля, а 10 февраля их уже удалили. Впрочем, то, что попадает в сеть, никогда не исчезает навсегда.

Судя по скриншоту, на фото запечатлены те автомобили (так называемые витринные образцы), которые были отгружены в января с завода «БелДжи».

Напомним, для России сертифицирован кроссовер Geely Coolray, построенный на новой модульной платформе BMA. К нам в страну кроссовер прибыл с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателям на 150 и 177 лошадиных сил. Вместе с ними в паре будет работать семискоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

В России модель запустят в продажу с марта нынешнего года, а в Беларуси - удже спустя два дня, с 12 февраля.