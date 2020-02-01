Названы самые ожидаемые новинки автосалона в Женеве 2020

С 5 по 15 марта в Женеве будет проходить международный автосалон, в рамках которого состоится презентация сразу нескольких новинок.

Эксперты speedme.ru составили подборку самых ожидаемых автомобилей, анонсированных к показу в рамках этого автосалона.

Ожидается, что в Женеве состоится мировая премьера китайского концепта Aiways U6ion. Это электрический внедорожник, который, предварительно, получит ценник в 25 тыс евро. На европейский рынок он может выйти уже до конца текущего года.

Еще одна новинка автосалона – Audi A3 четвертого поколения. Автомобиль обновился и, как считают производители, сможет составить достойную конкуренцию многим новинкам. Он выйдет на рынок только в виде пятидверной модели Sportback, а в его моторную гамму войдут мягкие гибридные и сменные гибридные силовые агрегаты.

В Женеве будет дебютировать новый Hyundai i20. Это первый автомобиль компании для европейского рынка, который воплотит тенденции корпоративного дизайна Sensuous Sportiness. Kia презентует новый Sorento, который изменился внешне после того как над ним поработали дизайнеры Telluride.

Французский концерн Renault обещает показать электрическую версию Twingo. Баварская компания BMW в Женеву может привезти i4, который, к слову, получит тоже электрическую силовую установку мощностью около 523 л.с.

В рамках женевского автосалона может пройти презентация «заряженного» флагманского хэтчбека Honda. Civic Type R получит новые амортизаторы, измененную геометрию передней подвески и набор устойчивых к выцветанию тормозных дисков с тормозом для тяжелых условий эксплуатации.

Покажут в Женеве и Porsche 911 Turbo. Пока об этом автомобиле информации мало. Но известно, что автомобиль будет иметь более 600 л.с. мощности в исполнении Turbo и 650 л.с. в версии Turbo S из совершенно нового 3,8-литрового шестицилиндрового мотора.

Как отмечают эксперты, в Женеве будет показано много автомобилей с электрическими силовыми установками, либо гибридные версии. Сейчас экологичные автомобили становятся все популярнее, и производители работают в том числе над тем, чтобы сделать их более доступными, но при этом сохранить большой запас хода.