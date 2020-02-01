Американскую версию Volkswagen Passat заменят электрокаром

Американскую версию Volkswagen Passat в будущем заменят электрокаром.

Об этом рассказал глава «Volkswagen of America» Йохан де Найссен. Он уточнил, что электрический седан будут производить в дальнейшем вместо Volkswagen Passat для рынков США и Канады. Информацию касательно вывода этого электромобиля на европейский рынок он не стал озвучивать, отметив, что на данный момент располагает сведениями касательно североамериканского рынка.

Напомним, на американский рынок Volkswagen Passat пришел в 2011 году. От версии для европейского рынка этот автомобиль отличался более простой комплектацией. Позднее была проведена его модернизация, но существенных изменений компания в модель не вносила, поскольку особым спросом в США Volkswagen Passat не пользовался, пишет Drive.ru.

Возможно по этой же причине Volkswagen Passat решили вывести с рынка США. Ведь с момента вывода второго поколения в 2019 году в США среднемесячные продажи его ни разу не превысили 800 единиц.

Отметим, в России вскоре выведут на рынок обновленный Passat с 1,4 и 2,0 л бензиновыми моторами в 150 и 190 л.с. После обновления Volkswagen Passat изменятся его оптика, появится адаптивный круиз-контроль, а также седан будет оснащен более современной мультимедийной системой.