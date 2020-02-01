Hyundai презентовала новую Hyundai Creta

В рамках автосалона Auto Expo 2020 состоялась презентация новой версии Hyundai Creta.

Это индийская версия второго поколения кроссовера, которая, как отмечают эксперты, внешне очень похожа на вариант для китайского рынка. Стоит отметить, что данная модель станет глобальной. Поэтому возможно, что спустя несколько лет она придет и на российский рынок.

Hyundai Creta для Индии имеет каскадную решетку радиатора. Эта модель получила многоярусную головную оптику и «двухэтажные» задние фонари с длинным, растянувшимся на всю пятую дверь стоп-сигналом.

Но у Hyundai Creta, которую презентовали в Индии, присутствует на крыше панорамный люк, а также она отличается от китайской дизайном колесных дисков.

Салон и у модели для китайского рынка, и у модели для Индии одинаковой. Hyundai Creta теперь будет выпускаться с усеченным спортивным рулем.

Hyundai Creta оборудовали современной мультимедийной системой с вертикальным тачскрином. Его можно будет использовать не только для управления музыкой и радио, но и для регулирования «функций комфорта».

После обновления Hyundai Creta будет выпускаться с 1,5-литровым «атмосферником» на 115 л.с., либо с турбодизелем такой же мощности. Будет также версия с бензиновым турбированным мотором объемом в 1,4 литра.

Можно будет приобрести модификацию с «механикой» или вариатором, а также предусмотрена версия с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Пока цены на обновленный Hyundai Creta не раскрываются. Скорее всего их озвучат в марте, когда автомобиль появится на индийском рынке. Пока же желающие могут оформить предзаказ.