В США показали обновленный внедорожник Chevrolet Equinox

В США показали обновленную версию внедорожника Chevrolet Equinox.

До старта продаж компания не открывает информацию о технических параметрах Chevrolet Equinox.

Внедорожник после обновления будет выходить с моторами объемом в 1,5 и 2 литра. Покупатель сможет выбрать версию с шести- или девятиступенчатым «автоматом». Производиться будут автомобили с передним или с полным приводом.

Chevrolet Equinox в новой сборке получил множество современных опций, таких как ассистента парковки, адаптивный круиз-контроль. Дополнили его и рядом улучшенных систем безопасности. Появилась также кнопка отключения системы start/stop рядом с кнопкой «аварийки». Даже в стандартной версии установлена система автоматического торможения перед пешеходами, мониторинг разметки и камера заднего вида.

После обновления у Chevrolet Equinox новая светодиодная оптика. Изменился дизайн консоли, и колесных дисков.

Стоит отметить, что в США ценник на старую Chevrolet Equinox стартует от 23,8 тыс долларов. Исходя из политики компании, можно сделать вывод, что обновленная Chevrolet Equinox будет не на много дороже.