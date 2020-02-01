В США показали обновленный внедорожник Chevrolet Equinox

Сегодня, 10:43

Анна Лисова

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В США показали обновленный внедорожник Chevrolet Equinox

В США показали обновленную версию внедорожника Chevrolet Equinox.
До старта продаж компания не открывает информацию о технических параметрах Chevrolet Equinox.
Внедорожник после обновления будет выходить с моторами объемом в 1,5 и 2 литра. Покупатель сможет выбрать версию с шести- или девятиступенчатым «автоматом». Производиться будут автомобили с передним или с полным приводом.

Chevrolet Equinox в новой сборке получил множество современных опций, таких как ассистента парковки, адаптивный круиз-контроль. Дополнили его и рядом улучшенных систем безопасности. Появилась также кнопка отключения системы start/stop рядом с кнопкой «аварийки». Даже в стандартной версии установлена система автоматического торможения перед пешеходами, мониторинг разметки и камера заднего вида.
После обновления у Chevrolet Equinox новая светодиодная оптика. Изменился дизайн консоли, и колесных дисков.
Стоит отметить, что в США ценник на старую Chevrolet Equinox стартует от 23,8 тыс долларов. Исходя из политики компании, можно сделать вывод, что обновленная Chevrolet Equinox будет не на много дороже.

 

 

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