Российская механическая бесступенчатая трансмиссия сможет сэкономить до 30% топлива

Изобретатели из Кургана смогли создать новую механическую бесступенчатую трансмиссию. Ее отличительной особенностью является то, что она значительно улучшает динамику разгона и экономит топливо.

Свое изобретение отечественные изобретатели назвали «передача Благонравова» в честь автора идеи — легендарного конструктора боевых машин пехоты доктора Александра Благонравова, пишет Российская газета.

По словам создателей этого изобретения, идею, которую им удалось воплотить в жизнь, ранее разрабатывали и другие изобретатели. Но добиться успеха предшественники не смогли.

Как известно, современные автомобильные моторы производят энергию, которая передается на ведущие колеса, за счет чего и осуществляется движение. Передаваться эта энергия может в несколько способов.

Делается это за счет трансмиссии — как механической, так и гидромеханической. У автомобилей, получивших механическую трансмиссию, расход топлива и время разгона меньше, чем у аналогичной модели с АКПП. Российские инженеры смогли объединить плюсы обоих типов трансмиссий. Их установка сочетает удобство, надежность и экономичность.

«Смысл импульсной схемы в том, что она передает столько энергии, сколько требуется», — объяснил Евгений Ревняков, доцент кафедры «Безопасность информационных и автоматизированных систем» политехнического института Курганского госуниверситета.

Новая коробка передач не тратит энергию в момент, когда автомобиль начинает движение, и в этом ее главное достоинство.

Ученые уже испытали «передачу Благонравова» на стенде и на макете автомобиля, поставив ее на УАЗ. Эксперимент показал, что такая трансмиссия снижает расход топлива при движении на 20-30%. А это не только экономит деньги владельца, но и положительно сказывается на экологии, ведь снижается количество вредных выбросов.

Когда разработка будет запущена в производство, ее разработчики сказать не готовы. Ведь российские автомобильные компании вряд ли готовы рисковать и вкладывать средства в развитие этой разработки, предпочитая ставить на поток уже проверенные варианты.