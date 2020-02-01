В Индии компания Mahindra презентовала 5 новых электрокаров

Сразу пять новых электрокаров презентовала компания Mahindra в Индии.

Первым из представленных автомобилей уже в этом году выйдет электрокар eKUV100. В компании заявляют, что цена на него будет очень демократичной. Так, приобрести его можно будет за 825 тыс рупий в минимальной комплектации. По нынешнему курсу это около 735 тыс рублей.

Это первый электрокар, который будет выпускать индийская компания. Самая бюджетная версия получит аккумулятор, который позволит без подзарядки проезжать в оптимальных условиях 147 километров. Блок батарей имеет емкость всего 16 кВт/часов, и оснащен системой жидкостного охлаждения. Силовая установка мощностью в 70 «лошадей» имеет 120 Нм крутящего момента.

Новинка создана на базе стандартной модели кроссовера KUV100. От оригинала эта версия отличается закрытой решеткой радиатора. Для того, чтобы сделать авто более стильным, добавлены детали синего цвета в тон кузова на решетку радиатора, а также на диски и на корму.

Авто будет оснащено системой бесключевого доступа в салон, системой кругового видеообзора. Также его укомплектуют рядом электронных систем, облегчающих управление. Кроссовер Mahindra eKUV100, обещают разработчики, может быть интегрирован с телефоном для управления некоторых систем и дистанционной диагностики.

Эта новинка, считают разработчики, будет интереса городским жителям. На то, чтобы зарядить аккумулятор eKUV100 на 80% достаточно будет лишь 55 минут.