Появились снимки нового Hyundai i20 перед презентацией на Женевском автосалоне

Сегодня, 23:05

Анна Лисова

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Появились снимки нового Hyundai i20 перед презентацией на Женевском автосалоне

С 5 по 15 марта в Женеве будет проходить международный автосалон, в рамках которого состоится официальная презентация третьего поколения Hyundai i20.

Этот автомобиль ожидают многие автолюбители, ведь он обещает стать воплощением хорошего качества и современных технологий. К тому же, как обещали разработчики, новый Hyundai i20 будет выглядеть «более спортивно и динамично», чем модель предыдущего поколения. Представитель третьего поколения Hyundai i20 будет шире и ниже предшественника.

Судя по тизерным снимкам, которые показала компания, дизайн Hyundai i20 действительно изменился. Теперь у задних стоек появились треугольные окошки. Фонари опустились на один уровень с задними дверными ручками. Антенну на крыше решили сделать в виде плавника.

Смотря на шпионские фотографии, которые появились в Сети, можно сделать вывод, что автомобиль будет выглядеть более приземленно. К тому же инсайдеры заявили, что в новой генерации не будет трехдверной версии. Производитель решил все же сохранить кросс-версию i20 Active и выпустить «заряженный» i20 N (1.6 T-GDI, мощностью около 200 л.с.).

Приборную панель этого авто пока Hyundai не показывает, но сообщалось, что было принято решение объединить цифровую приборную панель и центральный дисплей. Производитель сообщил о «горизонтальных лезвиях», которые станут «настоящей иконой нового интерьера». Что подразумевается под этим, мы узнаем, скорее всего, лишь во время официальной презентации, пишет Drive.

Пока нет официальной информации о двигателях этого авто. Но, предварительно, Hyundai i20 может выпускаться с моторами объемом в один литер мощность на 100 и 120 л.с., а также бенаддувным 1.2 MPI на 84 л.с. Предварительно, для Индии будет производиться версия, которая получит полуторалитровый дизель.

Появится третье поколение Hyundai i20 на рынке уже летом текущего года.

 

 

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