Эксперты рассказали, как защитить автомобиль от угона

Вчера, 22:56

Анна Лисова

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Эксперты рассказали, как защитить автомобиль от угона

В 2019 году в России было угнано около 20 тыс автомобилей, а также зафиксировано примерно такое же количество случаев, когда автомобиль «брали покататься».
Такие статистические данные были озвучены МВД.
В ведомстве подчеркнули, что в Москве больше всего угонов зафиксировано на юго-западе. Там орудует почти 14% угонщиков. Также в МВД рассказали, что чаще всего угонщики присваивают автомобили недорогие, поскольку их проще реализовать на запчасти, сбываемые на черном рынке. А вот автомобили премиум-класса угоняют в основном на перепродажу.
Каждый владелец авто обязан позаботиться о том, чтобы минимизировать риск угона. В ведомстве рассказали, что следует делать, чтобы защититься от угона.

На машины с функцией бесключевого доступа рекомендуют ставить сигнализацию с меткой, без которой автомобиль не сдвинется с места, даже если взломщик сможет считать ключ. Далее очень важно носить ключи и метку сигнализации отдельно, чтобы угонщик не получил доступа к метке. Это правило следует соблюдать, когда автомобиль владелец оставляет на мойку и техосмотр, пишет издание Известия.
Также можно ставить специальные GSM — модули, которые уведомляют об угоне. Не лишне будет оборудовать автомобиль скрытыми GPS-маячками. Рекомендуется устанавливать дополнительную защиту на замок капота и блокиратор руля. Защита лучше сработает, если она будет комплексной. Поэтому следует использовать два и более противоугонные средства.

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