Volkswagen показал новый кроссовер Taigun

Состоялась презентация нового кроссовера Volkswagen Taigun, который был создан специально для индийского рынка.

Этот недорогой кросовер, обещает производитель, получил множество полезных опций, но при этом удалось сделать его максимально бюджетным. К тому же, данный бренд всегда мог похвастаться хорошим качеством своих автомобилей.

Volkswagen Taigun собирается на базе архитектуры MQB A0 IN. Данная платформа представляет собой упрощенную версию MQB.

Новинка автомобильного рынка будет поставляться с тремя вариантами силовых установок. Так, можно будет приобрести кроссовер с литровым мотором мощностью в 115 л.с. Также будет собираться модель с полуторалитровым двигателем мощностью в 150 л.с. Выйдет на рынок и версия с дизельным мотором объемом в 1,6 литра и мощностью в 95 л.с.

Стоит отметить, что автомобиль будет исключительно переднеприводным. Но можно будет выбрать версию либо с механической, либо с автоматической КПП.

Эксперты отмечают, что Volkswagen Taigun можно в каком-то смысле назвать удешевленной версией T-Cross китайского производства.

Глобальная презентация Volkswagen Taigun состоится до конца месяца в рамках автосалона, запланированного в Нью-Дели.