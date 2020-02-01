Автоэксперты назвали 3 лучших подержанных седана бизнес-класса

Автоэксперты обнародовали тройку лучших седанов бизнес-класса, которые можно приобрести на вторичном рынке России в пределах 600-700 тысяч рублей. Абсолютным победителем ТОП-3 стал «японец» Toyota Camry.

В базовой комплектации у авто 2,4-литровый двигатель, способный выжимать мощность, эквивалентную силе 177 лошадей. В пару к этому мотору идет «механика» либо автоматика. Купить на «вторичке» можно и более заряженные версии этой машины.

Как отмечают «Автоновости дня», ставшая почти легендарной «сороковка» до сих пор востребована. А все потому, что у этой машины отличное качество сборки, оснащение, которое почти не устаревает, надежная техническая часть.

На втором месте находится тоже почти легендарный немецкий Volkswagen Passat. Богатое оснащение, высокое качество и уровень безопасности позволяет «седьмому» до сих пор оставаться солидной машине. Главное, чтобы хозяин ухаживал за своим авто.

Автомобиль оснащен стандартным мотором, объем которого от 1,4 до 2,0 - зависит от версии. Мощность этого седана - 150-210 лошадиных сил.

Тройку лучших замыкает корейский Kia Optima, который отличается высоким уровнем безопасности и качеством. У него под капотом имеется двигатель 2,0 литра, работающий в паре с автоматической трансмиссией и передним приводом. Его мощность - 150 лошадиных сил.