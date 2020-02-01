Lincoln и Rivian создадут электрический автомобиль

Компания Lincoln и стартап Rivian создадут совместно электромобиль.

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется логотип Lincoln в голубом цвете, использующийся для электрифицированных авто.

Еще в прошлом году прозвучала информация о сотрудничестве Lincoln и Rivian. Сообщалось, что к середине 2022 года эти компании планируют представить совместный электрический автомобиль, который будет создаваться на базе Rivian.

Это будет первый полностью электрический автомобиль от компании Lincoln, который должен встать следующим в ряд за гибридными моделями Aviator и Corsair Grand Touring.

Стоит отметить, что брендом Lincoln владеет сейчас компания Ford. В Rivian эта компания вложила 500 000 000 долларов. Средства были проинвестированы в разработку скейтборд-платформы, которая позже легла в базу внедорожника R1S и пикапа R1T.

Эти автомобили получили силовую установку из 4-х электродвигателей, суммарная отдача которых, в зависимости от модификации, составляет от 408 до 746 лошадиных сил. Питает силовую установку литий-ионный аккумулятор емкостью 105, 135 либо 180 киловатт-часов. В зависимости от емкости аккумулятора, электромобиль без подзарядки может преодолевать в оптимальных условиях от 386 до 660 километров без подзарядки.