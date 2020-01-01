Страховщики обнародовали рейтинг самых угоняемых авто в России

В 2019 году угонщики чаще всего охотились на автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus. Именно они составили 61 процент от всех похищенных в России машин. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании «Согласие».

Абсолютным лидером по количеству угонов в России остается Toyota. На автомобили этого «японца» пришлось 22 процента от всех хищений. Интересует преступников и Hyundai. Авто этой марки занимает 19 процентов от общего количества автокраж.

KIA и Lexus также привлекают угонщиков - на их долю пришлось по 10 процентов.

«В целом риск угона конкретного автомобиля зависит от востребованности его запасных частей на вторичном рынке, а также доступности инструментов перехвата сигнала штатного брелока», – поведал директор управления продуктами компании Андрей Ковалев.

Согласно статистике, припаркованные у дома машины автоворы угоняют, преимущественно, по ночам. В то же время оставленные у торговых центров или развлекательных комплексов авто воры предпочитают похищать днем.

Самым распространенным способом похищения является взлом замков дверей и замка зажигания.

В 2019 году полиция зарегистрировала около 20 тысяч краж автомобилей, а это на 14 тысяч меньше, нежели в 2018-ом.